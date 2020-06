Recruté à très bon prix par le PSG, Pablo Sarabia a réalisé une belle saison avec Paris. Au point d’être vraiment intransférable cet été ?

Les clubs ne se cachent plus désormais dans le trading des joueurs. L’Eintracht Francfort a activé l’option d’achat de Luka Jovic pour le revendre quelques semaines plus tard, le Barça a signé Jean-Clair Todibo pour 1 million afin de le revendre au prix fort moins d’un an après… Le PSG pourrait donc n’avoir aucun scrupule à vendre des joueurs recruter l’été dernier, comme Pablo Sarabia par exemple.

Pas de départ pour lui

En activant sa clause libératoire à 18 millions d’euros, le PSG a fait une super affaire avec Pablo Sarabia. Le revendre le double de son prix pourrait être une idée du prochain été. Mais Paris n’est pas dans cette optique. Sarabia est un profil polyvalent et important pour l’équipe. En revanche, Leonardo aura moins de scrupule à vendre Idrissa Gueye, recruté comme Sarabia à l’été 2019 et placé sur la liste des transferts…