Les nombreuses rumeurs de départ autour de Mauricio Pochettino ont profondément affecté le lien entre l’Argentin et le PSG.

Il n’aura suffi que de quelques rumeurs pour semer la zizanie entre le PSG et son entraîneur, Mauricio Pochettino. Lorsque le Real Madrid et Tottenham ont envisagé de le faire venir après les départs de Zinedine Zidane et José Mourinho. Des intérêts qui n’auraient pas laissé insensible l’Argentin. Et Paris n’a pas aimé.

Une relation très fragile

Après les premières difficultés de la relation Pochettino/Leonardo, Paris a vu son lien avec le technicien argentin fragilisé. Les rumeurs ont fait jaillir une volonté d’ailleurs pour le coach parisien. Et son silence a fait mal au club… Malgré les démentis de Leonardo puis Al-Khelaïfi, le mal était fait. A présent, Paris va devoir gérer les séquelles de cet épisode. La confiance repart presque de zéro entre le PSG et le coach Pochettino.