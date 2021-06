Si l’OM vise Amine Adli, le temps joue pour Pablo Longoria car le joueur n’a plus qu’un an de contrat.

Offensivement, l’OM souhaite faire un joli coup cet été. Une recrue pleine de talent, pour construire l’avenir et faire des étincelles au Vélodrome. La cible marseillaise porte un nom : Amine Adli.

L’OM en position de force

Après avoir tenté de recruter Amine Adli l’hiver dernier, l’OM va revenir à la chargé cet été. Mais pour Pablo Longoria, pas question de se presser. Il sait que le joueur veut venir à l’OM, en priorité. Mais surtout, il sait que Toulouse n’a plus qu’un an de contrat avec la dernière révélation de Ligue 2. En position de force, l’OM attend pour frapper au bon moment. Le TFC ne prendra pas le risque de conserver son joueur un an de plus…