Courtisé par Tottenham et le Real, Mauricio Pochettino pourrait voir le PSG accepter de le laisser partir.

Personne ne s’y attendait, à celle-là… Mauricio Pochettino sur le départ, au PSG, moins de six mois après son arrivée. L’Argentin se retrouve chassé par son ancien club de Tottenham. Et le Real Madrid, qui lui court après depuis des années, à un poste libre depuis que Zidane a dit stop…

Paris pourrait accepter

Pour RMC Sport, il est tout à fait possible de voir le PSG accepter de discuter d’un départ de Pochettino. Si le coach argentin le veut, il peut en faire la demande et ainsi ouvrir des négociations pour partir. Cela voudrait donc dire que Paris a un autre entraîneur en tête… Avec Conte, Zidane et Xavi sur le marché, il y a de quoi faire !