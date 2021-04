Si Kylian Mbappé fait patienter le PSG, de son côté, Leonardo prépare toutes les éventualités. Même celle de son départ.

Dans la foulée de Neymar, le PSG espère prolonger Kylian Mbappé. Mais le dossier est plus complexe que le Brésilien. Le champion du monde a des envies d’ailleurs et pense pouvoir conquérir l’Europe, et le Ballon d’Or, hors de France. Cependant, il hésite encore à partir dès cet été. Son verdict est attendu, Paris presse, mais pour l’instant, rien ne bouge.

Leonardo avance ses pions

Suspendu aux lèvres de Mbappé, le PSG ne reste pourtant pas sans rien faire. Leonardo sait que la possibilité d’un départ est réelle, de plus en plus. Le Brésilien fait donc ce qu’il faut pour ne pas être dépourvu… Les pistes menant à Harry Kane (Tottenham), Sergio Aguëro (Manchester City) ou encore Erling Haaland (Borussia Dortmund) sont autant d’options clairement envisagées par Paris si Mbappé s’en va. Aucune offre concrète tant que le Français n’a pas communiqué sa décision. Mais les joueurs ciblés ont reçu des intérêts explicites…