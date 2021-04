A un an de la fin de son contrat, Amine Adli ne semble pas vouloir prolonger et préserver ses chances de signer à l’OM.

Révélation de la saison de Ligue 2 avec Toulouse, Amine Adli voit son avenir devenir un sujet de préoccupation. Notamment parce que l’attaquant de 20 ans n’a plus qu’un an de contrat et que le TFC peine à le prolonger. Chassé par Lille, Nice et surtout l’OM, Adli prépare son départ.

Petit transfert, grand talent ?

En ne prolongeant pas, Amine Adli sait que le Toulouse Football Club n’a pas le choix et doit le vendre cet été. Le risque d’un départ libre, en juin 2022, est exclu. Donc l’OM peut être confiant, la pépite de Ligue 2 fait le nécessaire pour préparer son départ. Reste à connaître le montant que l’OM acceptera de mettre pour boucler l’opération.