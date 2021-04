Promis à la Juventus Turin, Zidane ne serait plus vraiment enclin à viser un retour en Italie mais à prendre une sélection nationale.

Zinedine Zidane offre une jolie réponse à tous ses détracteurs. Sur le terrain, son Real Madrid reprend du poil de la bête et le voilà prêt à créer de nouveaux exploits. Mais l’avenir du Français ne semble pas s’inscrire durablement à Madrid…

Il veut les… Bleus !

Dans les colonnes du 10 Sport, on apprend que Zidane rêve de plus en plus de l’équipe de France. « Officiellement, Zidane ne prend logiquement aucune position, mais selon nos informations, il aurait malgré tout établi un certain plan de vol pour les prochains mois (…) Selon nos informations, le coach a les idées très claires pour la suite : il souhaite poursuivre à Madrid jusqu’au bout de son contrat en juin 2022, mais s’il se retrouve licencié cet été, faute d’avoir gagné un titre majeur, il en profitera pour prendre une année sabbatique ». Et dans un coin de sa tête, il y a l’équipe de France actuellement pilotée par Didier Deschamps. Après le mondial 2022, un changement est fort possible. Zidane serait alors le grand favori.