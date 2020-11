Si Neymar semble ok pour prolonger avec le PSG, il semble aussi attentif à la situation de son pote, Kylian Mbappé…

Le PSG a engagé deux processus clés pour son avenir. Les prolongations de Neymar et Mbappé. Leonardo est au charbon pour convaincre le Brésilien et le Français de rempiler. A priori, pour Neymar, c’est en bonne voie. La star auriverde se plaît à Paris et veut poursuivre, moyennant un salaire revu à la hausse. Mais…

Dépendant de Mbappé ?

Très proche de Kylian Mbappé, Neymar semble de plus en plus attentif à la situation de son ami. Au point de conditionner sa décision à la sienne ? Les deux hommes aimeraient poursuivre ensemble. Idéalement, à Paris. Mais Mbappé semble de plus en plus regarder ailleurs. Une difficulté supplémentaire pour Leonardo, qui n’avait pas besoin de ça. Les dossiers sont déjà suffisamment complexes comme ça…