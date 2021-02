La star du PSG, Kylian Mbappé, prolongera certainement si le club lui offre des garanties sportives.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé devrait rester dans la capitale française cet été. Mais le club parisien veut prolonger son contrat et tente de convaincre sa star depuis de nombreux mois. Mbappé étudie, lui, ses options.

Mbappé aime le PSG

Et prolonger à Paris en fait vraiment partie. La star française ne souhaite pas partir à tout prix. Au contraire. Mbappé aime le PSG. De plus en plus. Il souhaite juste des garanties sportives. Si le PSG lui assure qu’il fera le nécessaire pour l’entourer au mieux et remporter des trophées majeurs dans le futur, Mbappé prolongera.