Pour prolonger, Kylian Mbappé a posé ses conditions au PSG. Et non, il ne réclame pas autant que Neymar…

Il a beau être l’un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé n’est pas le mieux payé de la planète. Loin de là. Leo Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar sont loin devant lui. Et dans les discussions avec le PSG, étonnamment, il restera derrière eux s’il prolonge.

25 millions, pas plus

Fabrizio Romano, excellent sur les transferts, révèle que Mbappé réclame 25 millions d’euros net par saison pour rester au PSG. Et le journaliste italien précise que le Français attend surtout un recrutement cinq étoiles pour rester. Si les deux parties se mettent d’accord, il y aura donc un écart XXL entre Neymar et Mbappé : 5 millions d’euros par saison. A ce niveau de performance, c’est très important. Le rendement d’un Mbappé est quand même bien plus évident que celui de Neymar, souvent blessé…