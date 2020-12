Après plus d’un an de tentative infructueuse, le PSG semble avoir trouvé le bon angle d’attaque pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger.

Depuis que Leonardo est revenu au PSG, l’un des dossiers prioritaires s’appelle Kylian Mbappé. La situation contractuelle du Français inquiète Doha qui veut verrouiller son avenir dès que possible. Mais depuis plus d’un an, Mbappé refuse de parler de son futur, indiquant qu’il veut se concentrer sur ses objectifs du présent.

Paris a passé la seconde

Mais ces dernières semaines, il semble que le vent tourne en faveur du PSG. Kylian Mbappé parait beaucoup plus réceptif et envisagerait bien plus de poursuivre à Paris. Les raisons de ce changement ? La situation du Covid-19 a changé les paramètres de l’équation. Paris est une équipe compétitive, finaliste de la dernière Ligue des Champions et qui ambitionne de recruter du très lourd dans les mois à venir. Le dossier Messi, et l’appelle de Neymar, donne clairement à réfléchir… Si Paris lui propose un salaire à la hauteur de son statut (le même que Neymar, en somme), il pourrait très vite dire oui et rester encore quelques saisons au PSG.