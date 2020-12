Courtisé par le PSG depuis près de 10 ans, Leo Messi pourrait finir par dire oui à Paris. Pour plein de raisons.

Depuiq que les Qataris ont pris les commandes du PSG, leurs rêves s’appellent Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Les deux meilleurs joueurs du monde de la dernière décennie ont régulièrement reçu des propositions de la part des dirigeants parisiens. Et même si parfois, les discussions ont été loin, aucune des deux stars n’a encore osé franchir le pas. Mais pour Leo Messi, cette fois, ça commence à sentir très bon.

Tous les feux sont au vert !

Libre de tout contrat, Leo Messi va devoir faire un choix fort pour sa carrière. Après avoir donné sa vie au Barça (qui lui a donné sa chance), l’Argentin semble décidé à tenter l’aventure dans un autre club. Le sextuple Ballon d’Or veut se mettre en danger et prouver qu’il peut briller ailleurs qu’au Barça. De plus, financièrement, l’opération serait historique pour Messi. La Pulga pourrait officiellement devenir le joueur le mieux payé du monde, sans aucun débat. Et envisager un salaire de 100 millions d’euros par saison. Cerise sur le gâteau, à Paris, il retrouverait son très grand ami Neymar. Et pourrait évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, prêt à rester si Messi vient. Tous les feux sont au vert pour qu’il dise oui au PSG.