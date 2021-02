Même si le PSG garde un œil sur lui, Paul Pogba serait déjà prêt à dire oui à la Juventus Turin.

Paul Pogba sera sur le marché des transferts cet été. Le milieu de terrain champion du monde veut partir et met la pression sur Manchester United en laissant entendre que si la porte ne s’ouvre pas cet été, il profitera de sa liberté dans un an et ne rapportera pas un centime.

Il est prêt à dire oui

Manchester United n’a donc pas le choix et va le mettre sur le marché. Le PSG est bien sur les rangs, mais n’est désormais plus favori. La presse italienne affirme que c’est bien la Juventus qui est en pole position et Pogba ferait de la formation italienne sa priorité. Si l’affaire est jouable financièrement, Pogba est prêt à dire oui.