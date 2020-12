Si le PSG envisage de se renforcer dans les mois à venir, avec des noms prestigieux, l’effectif parisien va aussi connaître des départs importants.

Paris semble préparer une nouvelle campagne de recrutement. A la demande de Neymar et Mbappé, le PSG pourrait en effet se lancer à la poursuite de très, très gros poisson. Le plus gros étant Leo Messi, libre de tout contrat dans quelques mois et intéressé par le projet parisien.

Leonardo doit continuer le ménage

Mais pour que Paris puisse recruter, il faut poursuivre le ménage entrepris l’été dernier, avec les départs de Cavani, Meunier et Thiago Silva. Sur la ligne de départ, on retrouve des garçons en fin de contrat à qui rien ne sera proposé, Julian Draxler en tête. L’Allemand va s’en aller par la petite porte, sûrement vers la Bundesliga. Toujours au milieu du terrain, Leonardo aimerait se débarrasser d’Idrissa Gueye, un joueur demandé par Tuchel, lui-aussi appelé à partir. En attaque, c’est une surprise à prévoir, Mauro Icardi pourrait plier bagage. Entre sa femme qui veut le faire rentrer en Italie, l’émergence de Moise Kean en son absence, sa mauvaise entente avec Messi (les deux hommes ne sont pas vraiment copains) et sa belle valeur marchande pour renflouer les caisses du club, Icardi a le profil parfait pour ne plus être là l’été prochain.