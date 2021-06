Face au recrutement de Leonardo, Kylian Mbappé peut difficilement faire la moue. Paris sort le grand jeu.

Depuis plusieurs semaines, Leonardo a mis un coup d’accélérateur sur le recrutement. Georgionio Wijnaldum a dit oui à Paris. Libre de tout contrat également, Gianluigi Donnarumma arrive au poste de gardien de but. Contre un chèque de 70 millions d’euros, Achraf Hakimi pourrait être le troisième très joli coup de l’été parisien. Des arguments de poids pour convaincre Kylian Mbappé.

Mbappé avait des attentes, il est servi !

Face à ce recrutement audacieux et ambitieux, Paris fait clairement le job vis-à-vis de Kylian Mbappé, qui aurait réclamé une politique de recrutement ambitieuse. Leonardo a mis tous les ingrédients pour rendre compétitif ce PSG 2021-2022. Sous le charme, Mbappé va-t-il se laisser convaincre ? Il y a de plus en plus de chance…