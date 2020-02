Sollicité par le PSG pour prolonger son contrat, Kylian Mbappé ne devrait pas donner sa réponse avant juin prochain.

Le PSG persiste et signe à l’endroit de son joyau, Kylian Mbappé. Depuis plus d’un an, Paris souhaite le prolonger. Et le joueur repousse jusqu’à présent les discussions, soucieux de se concentrer sur les objectifs à tenir.

Le verdict de la Ligue des Champions

Clairement, c’est le parcours du PSG en Ligue des Champions qui conditionnera la décision de Kylian Mbappé. Si Paris va très loin, le Français pourra envisager la possibilité de rester. Dans le cas contraire, il lui sera difficile de poursuivre. Dans les deux cas, sa décision n’est pas pour tout de suite mais bien pour la fin de saison. Un verdict attendu pour le mois de mai, avant l’Euro.