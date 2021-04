Alors que tout le monde attend le verdict pour son avenir, il semble que Kylian Mbappé ait déjà pris sa décision.

Suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé, le PSG attend un miracle. Paris espère que le Français dire « Je reste » et qu’il prolongera son contrat de quelques saisons, comme son ami Neymar. Mais ce scénario est peu probable.

Mbappé veut partir

Depuis plus d’un an, Kylian Mbappé multiplie les signes d’un départ. En refusant de parler de son avenir, à plusieurs reprises, tout d’abord. Ensuite préparant le terrain médiatique, avec quelques plaintes sur le traitement dont il fait l’objet… Depuis le départ, Mbappé sait ce qu’il veut : quitter le PSG pour aller au Real Madrid. Il n’a fait que retarder l’échéance jusqu’à présent, pour ménager les supporters et soigner sa sortie avec Paris. Mais il ne peut plus se cacher désormais.