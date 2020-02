Avec Alban Lafont, le FC Nantes tient un super gardien entre ses mains. Mais également une belle opération financière.

Prêté pour deux saisons par la Fiorentina, Alban Lafont réalise un super retour en Ligue 1 du côté du FC Nantes. Le portier de 21 ans a sécurisé une défense qui en avait grand besoin et Christian Gourcuff a bâti une petite forteresse autour de son protégé. Un talent que le FCN peut s’offrir pour 7 millions d’euros, soit le prix de son option d’achat.

Lafont en vaut le double

7 millions d’euros, c’est une super affaire pour le FC Nantes. Au regard du marché, de son poste, de son âge et de ses capacités, Alban Lafont en vaut clairement le double. Les Canaris ont donc fait une excellente opération financière et le feront encore plus quand il sera définitivement Nantais.