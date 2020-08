S’il n’a toujours pas prolongé avec le PSG, Kylian Mbappé entame certainement sa dernière saison au club.

Grand « absent » de la dernière finale de la Ligue des Champions, avec Neymar, Kylian Mbappé est passé complètement à côté de son sujet. Le champion du monde français aurait pu écrire les plus belles pages de l’histoire du PSG, c’est manqué pour cette fois. Et des opportunités, visiblement, il n’y en aura plus beaucoup. L’avenir de Mbappé à Paris est compté.

La der pour Mbappé

Face à toutes les demandes du PSG pour évoquer une possible prolongation de contrat, Kylian Mbappé a répondu négativement. Tout simplement parce que le Français aspire à partir dans un an, après l’Euro. A un an de la fin de son contrat, il souhaite être transféré à l’étranger pour entamer une nouvelle étape de sa carrière. Après 4 saisons au PSG, Mbappé va dire au revoir au club de son enfance. Pour rejoindre Zidane ? Il y a de grandes chances…