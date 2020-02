Positionné sur James Léa-Siliki cet hiver, le LOSC est toujours intéressé par son profil pour cet été.

En manque de temps de jeu du côté de Rennes, James Léa-Siliki a vu plusieurs écuries se positionner sur lui lors du mercato d’hiver. En France, le LOSC a semblé le club le plus actif pour le récupérer. Mais Rennes a bloqué son départ.

Les Dogues sont toujours là

Plus utilisé par Julien Stéphan, James Léa-Siliki retrouve des couleurs et un niveau de jeu très intéressant. De son côté, le LOSC serait toujours à l’affût, notamment pour l’été qui arrive. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Léa-Siliki aspire à plus de temps de jeu. A voir si Rennes pourra lui en offrir davantage dans les mois à venir.