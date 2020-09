S’il est en pleine réflexion autour de son avenir, Kylian Mbappé envisage tous les scénarios. Et notamment celui d’une longue carrière au PSG.

On le dit déterminé à partir et déjà loin du PSG. Mais Kylian Mbappé n’a absolument pris aucune décision. S’il refuse de discuter de son avenir, jusqu’à présent, c’était bel et bien pour rester concentrer sur les objectifs sportifs du club. A raison, puisque Paris a réussi l’historique exploit d’aller en finale de Ligue des Champions.

Le PSG a les moyens de le garder

Courtisé par Zidane, Mbappé rêve de pouvoir collaborer avec son idole. Mais Zizou n’a pas un destin solide à Madrid. Rien ne dit qu’il sera toujours le coach en 2021, sa relation avec Florentino Pérez étant tendue. De plus, le PSG a les armes pour pouvoir garder son champion du monde. Sportivement et financièrement, Paris peut offrir bien des garanties à Mbappé. Roi de France, Prince d’Europe, Champion du Monde : l’histoire a largement de quoi être belle à Paris, pour des années encore…