S’il s’interroge encore sur son avenir, Kylian Mbappé a beaucoup d’arguments à portée de mains pour pouvoir poursuivre au PSG.

Kylian Mbappé a pris la parole, enfin, sur son avenir. Après une longue période de silence, laisser planer le doute, le Parisien a expliqué qu’il réfléchissait. Rester plusieurs saisons encore ou partir cet été, il hésite. Pourtant…

Toutes les raisons de rester

Les raisons pour lui de poursuivre au PSG sont nombreuses. A Paris, Kylian Mbappé pourra toucher un salaire XXL, bien plus que dans n’importe quel autre club. Cette donnée financière est encore plus importante en période Covid… A Paris, il a Neymar à ses côtés pour briller et gagner. En attendant peut-être du renfort (Dele Alli, Pogba, Messi…). Enfin, à Paris, il dispose d’un tout nouvel entraîneur. Nouvelles méthodes, nouveau projet : tout pour avoir envie de rester !