L’OM s’empresse d’accélérer le dossier Thauvin pour verrouiller son avenir. Car en coulisse, les clubs se démènent pour le signer libre.

Avec Thauvin, l’OM joue avec le feu. Le champion du monde français n’a plus qu’un an de contrat et le risque de le voir partir libre grandit de semaine en semaine. Pour les dirigeants, c’est un danger qui n’est pas acceptable et depuis l’arrivée de Pablo Longoria, Thauvin est un dossier prioritaire.

Thauvin courtisé, l’OM doit dégainer

Courtisé par l’AS Rome, l’Atalanta, Valence, le Milan AC ou encore Séville, Florian Thauvin a l’embarras du choix pour la fin de son contrat s’il ne parvient pas à trouver un accord avec l’OM. Mais pour écarter totalement ce danger, le club met tout en œuvre pour signer la prolongation de contrat de Thauvin. Après Payet et Mandanda, c’est le prochain sur la liste.