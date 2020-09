Le président du Real Madrid n’a pas le choix : pour faire partir Gareth Bale, il va devoir lui faire un chèque.

Encore une fois poussé vers la sortie par le Real Madrid cet été, Gareth Bale ne semble pas être prêt à quitter la capitale espagnole. Le Gallois s’accroche à ces deux dernières années de contrat qui lui rapportent 17 millions d’euros par an. En l’état, aucun club n’est prêt à payer un gros transfert pour recruter le numéro 11 merengue. Et encore moins à lui offrir un tel salaire.

Compenser sa perte de salaire

Pour le faire partir, Florentino Pérez n’aura pas le choix. Il devra le laisser libre et au minimum compenser sa future perte de salaire. Pour contenter Zidane, qui ne veut plus entendre parler de Bale, Pérez devra donc faire un chèque à son international gallois. Impossible quand celui-ci signait au Real Madrid en 2013 et devenait le joueur le plus cher du monde à l’époque.