L’avenir de Kylian Mbappé, au centre de toutes les préoccupations, pourrait connaître une issue étonnante. Avec un accord pour 2022.

Kylian Mbappé doit prendre une décision rapide. Le PSG souhaite pouvoir se positionner rapidement et savoir si le Français accepte de prolonger ou non. S’il refuse, Paris devra organiser sa vente car son contrat prend fin dans un an.

Zidane lui demande d’attendre

En porte de sortie n°1, Kylian Mbappé a le Real Madrid. Zidane le veut et maintiendrait le contact régulièrement avec le Français. D’après El Chiringuito, Zizou l’aurait même félicité après son récital contre le Barça. Mais toujours selon l’émission espagnole, Zidane lui aurait aussi demandé de patienter un an pour arriver au Real. Le Covid complique la tâche des Madrilènes et une opération en 2022 serait plus envisageable. Pour cela, un accord global pourrait être trouvé avec un Mbappé qui prolonge (d’un an ?) en échange d’un bon de sortie à l’été 2022.