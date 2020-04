Après avoir fait parler la poudre ces derniers mois, les 4 fantastiques du PSG pourraient de nouveau être présent la saison prochaine.

L’avenir des 4 fantastiques était incertain il y a encore quelques semaines. Mais depuis l’exploit en Ligue des Champions et la crise du coronavirus, beaucoup de choses ont changé au PSG. Et il est désormais permis de croire que le quatuor formé par Mbappé, Neymar, Di Maria et Icardi sera de nouveau en poste la saison prochaine.

Tout le monde va rester

Si Edinson Cavani ne prolongera pas avec le PSG et partira donc libre de tout contrat, les autres éléments de l’armada offensive parisienne semblent tous à même de rester. Même Neymar et Mbappé, pourtant courtisés. Mais Leonardo prépare leur prolongation de contrat et s’attache à verrouiller leur avenir.