Avec Pablo Sarabia, le PSG dispose d’un précieux atout dans sa poche. L’Espagnol donne pleinement satisfaction depuis son arrivée.

Son efficacité face au but est un argument solide. Mais Pablo Sarabia offre bien plus au PSG depuis qu’il a signé l’été dernier, pour 18 petits millions d’euros. Une clause libératoire en guise de super affaire et des prestations qui confortent le PSG dans son choix : Sarabia, c’est du solide !

Le profil parfait

Dans l’organisation offensive du PSG, Pablo Sarabia est le complément parfait aux 4 fantastiques. Capable d’évoluer sur un côté, mais également d’aller traîner dans l’axe, l’Espagnol sait tout faire. Dans les rendez-vous importants, comme dans les petits matchs, Sarabia est un garçon précieux. A 28 ans, en pleine possession de ses moyens, il peut même devenir un pion essentiel de la réussite du PSG dans les semaines à venir…