La saison prochaine, le PSG pourrait organiser une concurrence de folie au poste de gardien de but et se retrouver avec deux étoiles dans les cages.

Depuis que QSI est aux commandes du PSG, le poste de gardien de but est sujet à problème. Excepté, par moment, Sirigu, aucun portier ne s’est vraiment imposé. Et ce n’est pas Trapp ou Aréola qui ont réussi à sécuriser les cages d’une défense qui a souvent pris l’eau à cause du manque d’impérialité de son gardien.

Un duo Navas / Donnarumma dans les buts !

Avec l’arrivée de Keylor Navas, le PSG a frappé un gros coup. Leonardo a parfaitement géré ce dossier l’été dernier et Paris a enfin un crack dans ses bois. Mais ce n’est pas terminé ! La saison prochaine, Leonardo souhaite voir Gianluigi Donnarumma venir concurrencer Keylor Navas. Après les 4 fantastiques devant, le PSG va pouvoir compter sur deux nouvelles étoiles dans les buts. Et clairement, avec deux cracks de cette envergure, Paris aura clairement le meilleur duo de gardien de but à disposition.