Sur le marché des bonnes affaires, le LOSC a identifié le profil d’un joueur dont le contrat prend fin dans un an. Et Christophe Galtier est particulièrement intéressé par sa venue.

A l’instar de ce que Christophe Galtier a mis en place dès son arrivée, le LOSC se construit autour de talents mais également d’expérience. C’est pour cette raison que les Dogues ont été chercher José Fonte, Loïc Rémy ou encore Benjamin André. Des cadres pour avoir du poids et permettre à la jeunesse, et aux talents, d’exploser.

Thomasson, le bon profil

Dans la droite ligne de ce qui fait la réussite du LOSC, Christophe Galtier pense à Adrien Thomasson. Le milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat avec Strasbourg et aspire à découvrir l’Europe et le haut du tableau de Ligue 1. Un bon plan, à moindre frais, pour le LOSC.