Prêté par Everton pour une saison, Moise Kean espère crever l’écran du côté du PSG. Mais un point reste flou sur ce pari de Leonardo.

A 20 ans, Moise Kean a fait un choix très fort pour sa carrière. En difficuté du côté d’Everton, il a opté pour un prêt au PSG afin de prouver sa valeur et son grand potentiel. Un pari de Leonardo, qui avait besoin d’un joker en attaque. Mais ce dossier comporte une énigme.

Quel intérêt pour le PSG ?

Si ce prêt a permis au PSG de réponse à un besoin de Thomas Tuchel, à savoir de disposer d’une doublure pour Mauro Icardi, on se demande encore pourquoi il ne comporte aucune option d’achat… Quel est l’intérêt pour le PSG de donner sa chance, de l’exposition et du temps de jeu à un jeune joueur, alors que le centre de formation en dispose déjà ? Leonardo doit avoir une idée derrière la tête, avec un possible transfert définitif. Mais en attendant, Paris ne fait pas confiance à ses jeunes et va mettre en lumière (donc donner de la valeur) à un joueur qui n’est pas le sien. Cherchez l’erreur…