Pour attirer Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait prendre la décision d’inclure un joueur très prometteur de son effectif.

L’opération Mbappé est lancée depuis un an. Depuis que Zidane a repris les commandes du Real Madrid et qu’il veut faire du Français sa nouvelle tête de gondole. Patient, Zizou sait qu’il va être en position de force dans quelques mois puisque Mbappé veut venir et que son contrat sera à une année de son échéance en juin 2021.

Vinicius contre Mbappé ?

Mais pour parvenir à boucler le deal Mbappé, il va falloir convaincre les Qataris. Avec un montant astronomique ? L’argent n’est pas un souci. Mais avec un montant XXL, plus un joueur star, Doha pourrait se montrer plus regardant. Notamment s’il s’agit de Vinicius, la perle brésilienne du Real Madrid. Leonardo a tenté un coup l’été dernier, sans y parvenir. La cartouche Vinicius pourrait être très efficace…