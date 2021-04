Prêté au PSG cette saison, Moise Kean a réussi son pari. Et l’Italien va avoir plusieurs choix pour son avenir…

Le pari de Moise Kean est réussi. En venant au PSG pour une saison, l’Italien voulait prouver qu’il avait les qualités pour s’imposer dans un effectif compétitif et d’en être un élément important. Arrivé comme doublure d’Icardi, Kean a très vite saisi sa chance pour devenir une jolie gâchette du PSG.

Kean se plaît à Paris

Mais la question de son avenir va vite se poser. Sous contrat avec Everton, Moise Kean est chassé par son ancien club de la Juventus qui aimerait le faire revenir. Et naturellement par le PSG, qui veut le conserver. Entre ces trois clubs, l’Italien a une préférence : Paris. Il se sent bien dans la ville et dans ce club qui lui a fait confiance. S’il a l’opportunité de rester, il la saisira sans aucune hésitation. Et Leonardo met déjà les choses en place pour se faire…