En prêtant Joachim Andersen à Fulham, l’OL espère que son joueur va briller outre-Manche et voir son prix grimper en flèche.

Après avoir dépensé 30 millions d’euros pour Joachim Andersen, l’OL se demande s’il ne s’agit pas du plus gros flop de son recrutement. Après une saison plus que décevante, le défenseur danois a donc été prié de prendre l’air et d’aller se relancer hors de France, en Angleterre, du côté de Fulham. Un prêt stratégique pour les Gones.

Se montrer en Premier League

En optant pour Fulham, l’OL vise un marché très juteux. L’Angleterre est en effet le championnat le plus à même de mettre un gros billet sur un tel défenseur. Si par miracle, Andersen se met à briller avec Fulham, son prix grimpera nécessairement en flèche. S’il déçoit à nouveau, il sera encore possible d’aller lui trouver une porte de sortie en Italie, dans un an. Andersen a laissé une très bonne image en Serie A.