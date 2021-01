La vente de Kylian Mbappé cet été pourrait permettre au PSG de remettre ses comptes à flot après une année Covid douloureuse.

La crise sanitaire est devenue financière pour les clubs de foot. Et le PSG n’y échappe pas. Le club parisien va enregistrer un manque à gagner de 200 millions d’euros sur l’exercice 2020-2021… Dans ces conditions, la vente d’un gros joueur pourrait être bénéfique.

Vendre Mbappé pour se donner de l’air

Et Kylian Mbappé, qui hésite à prolonger son contrat, pourrait être le « fusible » idéal. Avec un transfert à 150 millions d’euros minimum, Paris peut se remettre à flot et effacer l’ardoise en cours. Ce serait également une manière de se remettre d’aplomb vis-à-vis du fairplay financier, qui vienne depuis l’été 2017 et les arrivées ronflantes de Neymar et Mbappé pour 400 millions d’euros au total.