S’il fait partie de ses priorités de recrutement, Zidane n’est pas certain de faire Pogba cet été. Voici pourquoi…

Zidane et Pogba se connaissent. Très bien. Les deux hommes se sont mêmes vus il y a deux ans, à Dubaï, en vacances. L’occasion de faire plus ample connaissance et d’évoquer un possible avenir commun. Depuis cet échange, Pogba a envie de le rejoindre au Real Madrid. Et avec un contrat qui se termine en juin 2022, le Français est un poisson parfait pour le mercato 2021.

Manchester tourne fort

Mais la vérité du moment n’est pas toujours celle du lendemain. Et avec un Manchester United qui tourne fort cette saison, Paul Pogba aurait choisi de se laisser du temps. En fonction des performances de cette équipe, prometteuse, portée par un entraîneur qu’il découvre (Ole-Gunnar Solskjaer), la Pioche hésite. Son transfert au Real Madrid n’est pas du tout une certitude. Si Manchester United continue de rayonner, avec un Paul Pogba tout aussi lumineux, Zidane pourrait bien se faire planter une fois de plus après 2019 et 2020…