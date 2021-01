A l’OM, Charlotte Pirroni (alias Madame Thauvin) est de très loin la plus belle des Wag du vestiaire. Une beauté en train de plier bagages…

Entre Florian Thauvin et Charlotte Pirroni, c’est du solide. Et notamment depuis que le couple a remis les pieds à Marseille. Sous les couleurs de l’OM, FloTov a pu gagner ses galons en équipe de France et devenir champion du monde. Une carrière remarquable qu’il va malheureusement poursuivre loin de l’OM…

Adieu la cité phocéenne

Même si le couple Thauvin se sent bien à Marseille et qu’il envisageait d’y rester encore un moment, la réalité s’impose à l’attaquant phocéen. L’OM n’a pas les moyens pour lui offrir un contrat à la hauteur de ses attentes. Charlotte Pirroni va donc quitter Marseille et découvrir, visiblement, un nouveau pays. L’Italie ? C’est ce qui est le plus proche du sud de la France, où réside ses proches.