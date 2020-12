Pour retrouver une santé financière et donner un nouvel élan à son projet, le PSG pourrait organiser la vente de Kylian Mbappé dans les mois à venir.

Pour le PSG, le départ de Kylian Mbappé n’est pas à l’ordre du jour. C’est en tout cas le mot d’ordre général envoyé par l’état-major parisien depuis un an. Depuis que la situation contractuelle du Français commence à poser question. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Mbappé arrive à un carrefour de sa carrière : prolonger ou partir. Pour Paris, les deux options font leur chemin.

Vendre Mbappé à prix d’or

Si le PSG tente tout ce qu’il est possible de faire pour prolonger Kylian Mbappé, les dirigeants qataris cheminent également vers le scénario d’un départ. Impossible à envisager jusqu’à cet été, une vente de Mbappé commence à devenir une option. Paris pourrait en effet récupérer un très gros billet et redonner un élan, sportif et financier, à son projet. Si Mbappé part pour plus de 200 millions d’euros, Leonardo pourra recruter du lourd à chaque ligne et Paris pourra se remettre à rêver d’Europe.