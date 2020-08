Surveillé comme le lait sur le feu, Kylian Mbappé a déjà une petite troupe de clubs prêts à l’accueillir dans un an. Le PSG est clairement en danger.

Avec Neymar et Kylian Mbappé, le PSG a été où il n’avait jamais encore mis les pieds. En finale d’une Ligue des Champions qui laisse bien des regrets aux Parisiens. Mais le club n’a pas le temps de sécher ses larmes, la question de l’avenir est déjà là. Si pour Neymar, Paris tient le bon bout pour le faire prolonger, pour Mbappé, c’est plus compliqué.

Une bataille de dingue !

Le journal Le Parisien explique en effet que Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger et ainsi garder ses chances de partir à l’été 2021. Pour cela, cinq clubs sont déjà prêts à tout pour l’accueillir : le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, la Juventus et Manchester City. Avec un avantage pour le Real Madrid de Zinedine Zidane, qui rêve de le faire venir. Et réciproquement…