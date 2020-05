Courtisé par les plus grands clubs européens, Kylian Mbappé refuse de prolonger au PSG et semble déjà en train de préparer son départ.

Kylian Mbappé dispose d’un contrat jusqu’en juin 2022. Et si le PSG a encore le temps avant de prendre peur, tout se joue cet été pour Leonardo. La mission du Brésilien est très claire : il faut prolonger le soldat Mbappé pour éviter ce qui semble aujourd’hui être inévitable : un départ.

Mbappé ne lâche pas

En effet, Kylian Mbappé met tout en œuvre pour ne pas prolonger son contrat et ainsi se retrouver dans une situation idéale pour partir à l’été 2021. Il lui restera un an de contrat et Paris ne prendra pas le risque de voir un tel joueur partir pour zéro. Pour certains, le champion du monde est déjà loin du PSG. Avec un pied dans le vestiaire de Zinedine Zidane…