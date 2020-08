Alors que tout semblait se diriger vers un transfert de Paul Pogba cet été, Mino Raiola, son agent, vient de mettre un point final à toutes les rumeurs.

On le dit tout proche d’un départ depuis un an. Paul Pogba souhaiterait rejoindre Zinedine Zidane ou retourner à la Juventus Turin, son club de cœur. Mais en l’espace de quelques mots, son agent, Mino Raiola, a tué toutes les rumeurs concernant l’avenir du milieu de terrain français.

Pogba va rester !

Interrogé par Sky Italia, Mino Raiola a fait tomber un verdict sans appel pour l’avenir du champion du monde : « Pogba est un joueur clé de Manchester United. Et le club n’acceptera aucune offre pour le vendre cet été. Il y a un gros projet et il en fait partie à 100% ». S’il existait encore un espoir du côté du Real ou de la Juventus, c’est bel et bien terminé !