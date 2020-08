Interrogé par Ouest-France, un dirigeant d’Amiens a livré tous les détails des discussions pour Serhou Guirassy.

L’intérêt de Rennes pour Serhou Guirassy n’est un mystère pour personne. Et l’inverse, non plus, puisque l’attaquant d’Amiens a publiquement déclaré qu’il souhaitait rejoindre le Stade Rennais. En réponse à tout cela, John Williams, le responsable du recrutement d’Amiens, s’est lâché dans les colonnes d’Ouest-France.

Williams balance tout !

« On a proposé six formules différentes à Rennes pour faire le transfert, ce qui n’est pas commun parce que d’habitude, c’est plutôt le club acheteur qui propose des formules au club vendeur. Là, c’est nous qui avons proposé pour essayer d’être constructifs dans la relation. Mais Rennes n’a pas souhaité donner suite (…) Dans les six formules différentes, nous avons proposé 15 M€ plus un pourcentage à la revente, mais également 15 M€ plus l’échange de trois joueurs rennais, aucun n’étant dans l’équipe type actuellement et qui ne sont pas amenés, je pense, à faire quinze matches en Ligue 1 avec Rennes cette saison (Nyamsi, Laurienté, Soppy). En y repensant, je ne comprends toujours pas, aujourd’hui, que Rennes n’ait pas accepté cette proposition. D’autant que Rennes aurait eu un droit de suite sur ces joueurs, Amiens allait donc les exposer au bénéfice de Rennes dans le futur. Le fait d’avoir proposé six formules différentes pour aboutir au deal, je pense que nous, on a fait ce qu’il fallait et Serhou est au courant. En baissant le prix du transfert avec trois échanges, en étant créatifs dans la proposition, si Rennes n’a pas donné suite, c’est qu’ils pensaient que le joueur n’était pas une recrue importante pour eux. C’est mon avis ».