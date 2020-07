Surveillé par les clubs anglais, Boubacar Kamara pourrait être vendu cet été. Une opportunité à saisir pour l’OM.

Tous les regards sont tournés vers Morgan Sanson. Le milieu de terrain de l’OM est celui qui pourrait déclencher le mercato estival et les offres des clubs anglais vont certainement être au rendez-vous dans quelques semaines. Mais un autre joueur pourrait vite devenir une clé pour l’écurie phocéenne.

Du lourd pour Kamara

Avec Liverpool, Manchester City ou encore Everton sur lui, Boubacar Kamara a de grandes chances de faire l’objet d’offres XXL cet été. Et si un club débarque avec 40 ou 50 millions d’euros, l’OM pourra difficilement dire non. Une opportunité en or pour le club de retomber sur ses pieds financièrement et combler le déficit actuel.