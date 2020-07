Le PSG pourrait se lancer dans le recrutement d’un défenseur capable d’évoluer à deux postes.

Leonardo a une idée pour son recrutement. Afin de combler les manques en défense centrale et sur le côté droit, le Brésilien songe à un profil capable de couvrir les deux postes. Un joueur en mesure de succéder à Thomas Meunier tout en étant une option possible pour doubler les postes de Marquinhos et Kimpembe. Un deuxième Thilo Kherer en somme.

Un dossier complexe

Ce profil n’est pas simple à trouver. Mais le PSG n’a pas le choix. Leonardo doit se montrer créatif pour répondre aux besoins de Thomas Tuchel tout en prenant en compte les finances du club. En effet, Paris n’a pas une enveloppe permettant de recruter à tour de bras. Un investissement important sera fait sur un milieu de terrain ou un attaquant.