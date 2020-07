Les chances de voir Sergej Milinkovic-Savic débarquer au PSG sont de plus en plus grandes. Les discussions seraient en bonne voie.

Auteur de plusieurs saisons de très haut niveau, Sergej Milinkovic-Savic se retrouve courtisé par les plus grands clubs européens. Et le PSG se présente aujourd’hui comme le club le plus à même de le récupérer cet été. Leonardo, au taquet, fait tout pour boucler l’affaire.

Paris a les moyens

En France comme en Italie, les médias sont confiants pour le PSG. Paris aurait les moyens de faire un ou deux coups cet été et le dossier Milinkovic-Savic, estimé entre 70 et 80 millions d’euros, serait dans les cordes parisiennes. Le Serbe serait de plus en plus proche de débarquer à Paris.