Avec le départ de Valère Germain cet été, l’OM va devoir se pencher sur l’arrivée d’un nouveau joker en attaque. Pablo Longoria a déjà entamé les recherches.

Après 4 années à l’OM, Valère Germain va partir cet été. Dans une interview accordée à Canal+, il a déclaré vouloir tenter une expérience à l’étranger. Et même si Jorge Sampaoli ne lui a pas accordé une seule minute depuis son arrivée, il faudra lui trouver un remplaçant. L’avenir d’Arkadiusz Milik reste toujours flou et Pablo Longoria va devoir passer aux choses sérieuses pour son attaque. Depuis des années, l’OM galère dans ce secteur. Et sur ce mercato, Marseille cherchera encore une fois un attaquant.

Un attaquant polyvalent pisté

Et pour le remplacer, qui sera l’élu ? Pablo Longoria, président du club, a déjà entamé des recherches, mais aucun nom n’a fuité. Financièrement, l’OM ne bénéficie pas de ressources économiques infinies et il faudra flairer la bonne affaire. Avec son réseau et sa capacité à sentir les bons coups, Longoria va devoir prouver aux supporters marseillais qu’il peut ramener un numéro 9 polyvalent calibré pour jouer à l’OM.