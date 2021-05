Éliminé en Ligue des Champions, Kylian Mbappé va de nouveau faire parler concernant son avenir. Le champion du monde français, en fin de contrat dans un an, a les commandes de ce feuilleton qui est loin d’être fini…

Après l’élimination en demi-finale de Ligue des Champions, toutes les cartes sont redistribuées dans le dossier Mbappé. Surtout que la Ligue 1 leur échappe pour le moment. Une saison quasi blanche pourrait être un argument de Kylian Mbappé pour réclamer son départ. En Espagne, le Real attend toujours de connaître les envies du joueur. Car à présent, c’est le champion du monde français qui est aux commandes de son avenir.

Mbappé maître de son destin

Une victoire en coupe d’Europe et un bon Euro auraient pu mener Mbappé à son premier ballon d’or. Mais après ce revers à Manchester, la donne change. Lassé des échecs annuels en Ligue des Champions, le numéro 7 du PSG pourrait demander son départ. Et comme Paris ne peut plus lui offrir de garanties sportives sur cette saison, l’international français est maître de son destin. S’il décide de ne pas prolonger, alors Paris devra céder son joyau. Et à cette heure-ci, le PSG est en position de faiblesse…