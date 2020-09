Pour succéder à Andoni Zubizarreta, l’OM a choisi Pablo Longoria. Et au regard des premiers dossiers de l’Espagnol, on peut envisager une bonne pioche côté marseillais…

Le championnat de France ne le connaît pas encore. Derrière son sourire, Pablo Longoria est un personnage mystérieux. Gros bosseur, il s’est fait un nom en Espagne et en Italie après avoir travaillé pour Valence et la Juventus.

Un dénicheur de talent

Avec Pablo Longoria, l’OM a peut-être mis la main sur un Luis Campos bis. C’est en tout cas ce qu’espèrent les supporters marseillais. Et un dossier semble leur donner confiance. Il y a quelques semaines, Pablo Longoria était proche de signer Darwin Nunez, une pépite uruguayenne de 21 ans. Benfica a offert plus d’argent et a soufflé le joueur à l’OM mais Longoria était tout proche de signer ce gros coup. Un profil de joueur qu’aurait parfaitement pu recruter le LOSC de Luis Campos…