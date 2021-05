Très convaincant cette saison, Moise Kean appartient toujours à Everton. Paris veut le conserver et le joueur souhaite poursuivre au PSG. Les négociations vont débuter entre les deux clubs.

Dans le dur à Everton la saison dernière, Moise Kean a enfin trouvé une porte de sortie. Sa saison parisienne a rappelé à toute la planète foot le joueur de grand talent qu’il est. Avec 12 buts inscrits en Ligue 1, il est le deuxième meilleur buteur du PSG en championnat. Et il a même été un titulaire en puissance pendant la première partie de saison et lors du déplacement au Camp Nou. La question qui se pose désormais concerne son avenir. L’attaquant italien est toujours lié à Everton qui avait déclaré vouloir récupérer son buteur. Mais le joueur souhaite rester à Paris et Leonardo est prêt à y mettre les moyens.

Everton ouvre la voie à un transfert

Depuis le début, la situation a déjà évolué. Les Toffees, d’abord fermés à toutes négociations, ont changé leur position. Carlo Ancelotti est conscient de l’envie du joueur. « Si le PSG le veut, il doit ouvrir des discussions à son sujet. Nous sommes ouverts mais si rien ne se passe, il sera un joueur d’Everton la saison prochaine et un joueur important », a confié le coach d’Everton au Telegraph. Nul doute que Leonardo va se pencher rapidement sur ce dossier, surtout si Icardi plie bagages…