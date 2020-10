Si l’OM n’a pas réussi à recruter le numéro 9 attendu par André Villas-Boas, ce n’est peut-être qu’une simple question de temps…

Faute d’avoir les moyens de signer un attaquant de pointe, l’OM s’est rabattu sur une perle offensive : Luis Henrique. Un deal à 12 millions d’euros, un pari sur l’avenir. Mais André Villas-Boas attend toujours un numéro 9, capable d’être associé à Benedetto ou à le remplacer.

Niang toujours sur les tablettes

Ce numéro 9 tant convoité, Mbaye Niang en a totalement le profil. Puissant, précis et expérimenté, le buteur rennais est trop cher pour les finances marseillaises. En tout cas, cet été. Car il est et reste une proie pour le mercato d’hiver qui va vite arriver. Rennes a pris ses dispositions pour avoir du beau monde en attaque et a anticipé le départ de Niang. Reste à l’OM de dégainer et de vendre, aussi, pour s’alléger financièrement.