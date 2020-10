Leonardo a toujours suivi le profil de Lucas Paqueta, mais il n’a pas du tout bougé cet été alors que le joueur a signé à Lyon.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont réalisé un très joli coup en obtenant le renfort de Lucas Paqueta pour environ 20 millions d’euros. C’est Leonardo qui a fait venir ce joueur en Europe à l’époque où il travaillait encore pour le Milan AC et il a toujours suivi son compatriote.

Le PSG a pourtant besoin de renforts

Il a tenté de faire venir Paqueta au PSG l’hiver dernier, mais Milan demandait alors trop d’argent. On peut vraiment se demander pourquoi il n’a pas du tout bougé cette fois-ci alors que Milan se montrait plus raisonnable et que le PSG a besoin de renfort dans ce secteur de jeu.